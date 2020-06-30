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Политика ,  
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Reddit и Twitch заблокировали каналы в поддержку Трампа

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters
Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Американская социальная сеть Reddit заблокировала канал, созданный в поддержку президента США Дональда Трампа из-за нарушения новых правил контент-политики. Об этом говорится в сообщении компании.

Reddit заблокировал канал r/The_Donald и еще 2 тыс. каналов, часть из которых неактивны. Politico отмечает, что на 29 июня на канал в поддержку Трампа были подписаны более 790 тыс. человек.

Компания стремится бороться с оскорбительным поведением и «токсичными сообществами», которые мешают творчеству и дискуссиям в сообществах, отмечается в сообщении.

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Также был заблокирован стриминговый канал Трампа в Twitch за «поведение, полное ненависти», сообщила газета NYT со ссылкой на компанию. Эта первая прямая приостановка аккаунта президента в социальных сетях, отмечает издание.

Издание отмечает, что причиной блокировки стала в том числе ретрансляция одного из предвыборных митингов Трампа 2015 года, в котором он говорил, что мексиканцы посылают наркотики и преступников через границу.

Ранее Twitter удалил предвыборный ролик президента США Дональда Трампа из-за поступивших жалоб на нарушение авторских прав. Лидер США называл удаление видеозаписи незаконным.


 

Теги: Twitch, Дональд Трамп
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