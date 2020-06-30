Reddit и Twitch заблокировали каналы в поддержку Трампа

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Американская социальная сеть Reddit заблокировала канал, созданный в поддержку президента США Дональда Трампа из-за нарушения новых правил контент-политики. Об этом говорится в сообщении компании.

Reddit заблокировал канал r/The_Donald и еще 2 тыс. каналов, часть из которых неактивны. Politico отмечает, что на 29 июня на канал в поддержку Трампа были подписаны более 790 тыс. человек.

Компания стремится бороться с оскорбительным поведением и «токсичными сообществами», которые мешают творчеству и дискуссиям в сообществах, отмечается в сообщении.

Также был заблокирован стриминговый канал Трампа в Twitch за «поведение, полное ненависти», сообщила газета NYT со ссылкой на компанию. Эта первая прямая приостановка аккаунта президента в социальных сетях, отмечает издание.