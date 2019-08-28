В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек

Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает Japan Times.

Решение об эвакуации населения ряда городов приняли в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки. По данным Reuters, в префектуру Сага направлены около 100 солдат Сил самообороны Японии для помощи в борьбе с подтоплениями.

В результате вызванных непогодой наводнений погибли по меньшей мере три человека: двое мужчин и одна женщина. Автомобиль одного из мужчин смыло с дороги потоками воды из двух вышедших из берегов рек в префектуре Сага. Еще одного мужчину в Фукуоке смыл поток воды после того, как он выбрался из машины. В Саге был затоплен железнодорожный вокзал, движение транспорта нарушено.

Ранее Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о ливнях в регионе. Угрозе был присвоен максимальный пятый уровень. Сильные ливни ожидаются на протяжении суток на севере острова Кюсю и во многих других районах вплоть до Токио. Дожди последовали за продолжительным периодом жары.