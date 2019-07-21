В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек

В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек

На юго-западе Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек, сообщает телеканал NHK. По его данным, рекомендации об эвакуации получили еще около 245 тыс. жителей.

Эвакуация, в частности, коснулась префектур Фукуока, Хиросима и Сага.

Причиной сильных ливней стал тайфун «Данас», прошедший в регионе. Синоптики предупредили о высоком риске оползней и разливов рек.

В городе Куруме в Фукуоке избирательная комиссия решила на два часа отложить начало голосования на выборах в верхнюю палату парламента Японии.

Накануне МЧС России ввело на Дальнем Востоке повышенный режим готовности из-за тайфуна, отмечало «РИА Новости». Ведомство предупредило, что на реках ожидаются паводки с подъемом уровня воды до 2,2 м. Сильнее всего, по данным министерства, последствия стихии будут заметны в Уссурийске.