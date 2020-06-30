На юге Москвы столкнулись два внедорожника
В Москве на Севастопольском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщает департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Автомобили столкнулись около дома по адресу: Севастопольский проспект, 9к1. На место направлен дорожный патруль, отметили в Дептрансе.
Ведомство также опубликовало видео инцидента. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что один внедорожник поворачивал налево на перекрестке. В этот момент в него врезалась машина, которая ехала на большой скорости.
РЕН ТВ сообщает, что столкнулись автомобили BMW и Jeep.