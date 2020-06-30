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На юге Москвы столкнулись два внедорожника

В Москве на Севастопольском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщает департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Автомобили столкнулись около дома по адресу: Севастопольский проспект, 9к1. На место направлен дорожный патруль, отметили в Дептрансе.

Ведомство также опубликовало видео инцидента. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что один внедорожник поворачивал налево на перекрестке. В этот момент в него врезалась машина, которая ехала на большой скорости.

РЕН ТВ сообщает, что столкнулись автомобили BMW и Jeep.

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Фото: spb_today / VK

Как передает канал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, авария произошла около 22:20 мск. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.

По данным «360», госпитализация водителям и пассажиру не потребовалась, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Канал сообщает, что участником ДТП стал фитнес-блогер Дмитрий Варгунин. Он ехал с превышением скорости. За рулем другого внедорожника находилась женщина в возрасте 51 года, на пассажирском сиденье ехала ее мать.

Ранее в Москве на 7-м км МКАД два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в грузовик.

Теги: ДТП, Москва, внедорожники
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