Общество , 29 июн, 08:07
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В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2115, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в грузовик», — говорится в сообщении.
В аварии погибли водитель легковой машины и пассажир.
В конце мая в Москве на 102-м км МКАД столкнулись три грузовые машины. В результате пострадали три человека, один из них отказался от медицинской помощи. Для эвакуации пострадавших использовали вертолет.