В Москве два человека погибли в аварии на МКАД

В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2115, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в грузовик», — говорится в сообщении.

В аварии погибли водитель легковой машины и пассажир.

В конце мая в Москве на 102-м км МКАД столкнулись три грузовые машины. В результате пострадали три человека, один из них отказался от медицинской помощи. Для эвакуации пострадавших использовали вертолет.