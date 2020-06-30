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В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

Медицинские, педагогические и IT-специальности — самые востребованные в России. Об этом сообщил министр образования и науки Валерий Фальков на совещании правительства о ситуации на рынке труда. Стенограмма совещания опубликована на сайте кабмина.

Фальков также рассказал, какая специальность является самой востребованной в IT-сфере. «Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.

Кроме того, на совещании премьер-министр Михаил Мишустин поручил актуализировать перечень приоритетных профессий рабочих и служащих. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, этот перечень был сформирован в 2014 году, за это время отдельные профессии утратили актуальность, а востребованность других возросла.

Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Я просил бы Антона Олеговича Котякова (Минтруд) совместно с Министерством просвещения и Минобрнауки внести изменения в перечни приоритетных профессий, формируемые Министерством труда, с учетом нынешней ситуации — она серьезно изменилась», — сказал Мишустин.

В конце прошлого года сервис для поиска персонала «Работа.ру» дал прогноз насчет самых востребованных на рынке труда в 2020 году профессий. По данным сервиса, востребованы будут водители, официанты, повара, мастера, курьеры, строители, продавцы. Из узкоспециализированных профессий наибольший спрос будет на онлайн-маркетологов, программистов, разработчиков приложений, аналитиков Big Data, тестировщиков, а также product- и project-менеджеров.

Теги: трудоустройство, Минтруд
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