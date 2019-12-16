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Эксперты назвали самые востребованные в 2020 году профессии

Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году среди массовых профессий будут водители, официанты, повара, мастера, курьеры, строители, продавцы, говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса для поиска персонала «Работа.ру».

Из узкоспециализированных профессий востребованы будут онлайн-маркетологи, программисты, разработчики приложений, аналитики Big Data, тестировщики, а также product- и project-менеджеры. Кроме того, «Работа.ру» прогнозирует спрос на высококвалифицированных инженерно-технических сотрудников, а также специалистов по развитию HR-бренда.

«Работа.ру» отмечает, что в ближайшей перспективе востребованность узкоспециализированных специалистов будет расти. Другим трендом остается автоматизация и роботизация.

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«В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7–9%», — говорится в исследовании. По мнению экспертов, в ИT-сфере зарплаты вырастут в среднем на 10–12%. При этом сервис отмечает, что уровень зарплат во многих массовых профессиях является невысоким и сотрудникам не хватает средств для удовлетворения жизненных потребностей.

«В связи с этим с большой вероятностью компании из сфер ретейла, производства и строительства в 2020 году будут повышать зарплаты персоналу из массового сегмента», — добавили в сервисе.

Ранее рекрутинг-платформа HeadHunter, представила данные опроса, согласно которому 26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем. При этом 33% опрошенных выразили «абсолютную» уверенность в том, что не потеряют свое место, а 30% предположили, что увольнения, вероятнее всего, не произойдет.

Теги: работа, профессии
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