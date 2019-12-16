Эксперты назвали самые востребованные в 2020 году профессии

Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году среди массовых профессий будут водители, официанты, повара, мастера, курьеры, строители, продавцы, говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса для поиска персонала «Работа.ру».

Из узкоспециализированных профессий востребованы будут онлайн-маркетологи, программисты, разработчики приложений, аналитики Big Data, тестировщики, а также product- и project-менеджеры. Кроме того, «Работа.ру» прогнозирует спрос на высококвалифицированных инженерно-технических сотрудников, а также специалистов по развитию HR-бренда.

«Работа.ру» отмечает, что в ближайшей перспективе востребованность узкоспециализированных специалистов будет расти. Другим трендом остается автоматизация и роботизация.

«В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7–9%», — говорится в исследовании. По мнению экспертов, в ИT-сфере зарплаты вырастут в среднем на 10–12%. При этом сервис отмечает, что уровень зарплат во многих массовых профессиях является невысоким и сотрудникам не хватает средств для удовлетворения жизненных потребностей.