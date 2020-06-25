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В двух ДТП на одном участке в Ленинградской области пострадали 10 человек

Две аварии одновременно произошли на 74-м км автодороги А-120 «Южное полукольцо» в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате пострадали 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, 24 июня около 19:57 на встречном направлении столкнулись два автомобиля.

В первой аварии автомобиль Toyota под управлением водителя 1998 года рождения столкнулся с автомобилем Skoda под управлением водителя 1995 года рождения. В результате травмы различной степени тяжести получили оба водителя и три пассажира автомобиля Skoda.

Во второй аварии столкнулись автомобиль Lexus, за рулем которого находилась женщина 1981 года рождения, а также и автомобиль Renault Duster под управлением водителя-женщины 1984 года рождения. В результате пострадали оба водителя, а также трое несовершеннолетних пассажиров, находящихся в автомобиле Lexus.

Всех пострадавших доставили в Гатчинскую клиническую больницу. По фактам ДТП проводится проверка.

22 июня на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.

Теги: Ленинградская область, ДТП, пострадавшие
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