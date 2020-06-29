Меркель объяснила отсутствие появлений в маске

Канцлер Германии Ангела Меркель надевает маску при посещении магазинов, но не видит в ней необходимости, когда соблюдает социальную дистанцию. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Die Welt.

«Если я соблюдаю правила дистанции, мне не нужно надевать маску. Но когда я не соблюдаю дистанцию, например, если иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами. А так бы вы смогли меня увидеть в маске», — ответила Меркель на вопрос журналистки о том, почему канцлер не носит маску на публике.

В конце марта Меркель ушла на самоизоляцию после того, как врач, который незадолго до этого делал ей профилактическую прививку от пневмонии, заболел коронавирусом. При этом канцлер продолжала работать из дома и принимала участие в заседаниях кабмина по видеосвязи. После того, как несколько тестов на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат, канцлер вернулась к работе в офисе.