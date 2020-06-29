Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек

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В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%. Об этом сообщает Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, передает «РИА Новости».

«У нас по дистанционному электронному голосованию мы перевалили 1 млн человек», — сказал руководитель штаба Илья Массух. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.

Официальный представитель штаба Александр Асафов добавил, что в Москве на 14:00 выдали более 886 тыс. бюллетеней, проголосовали более 873 тыс. москвичей.

Участвовать в электронном голосовании могут только жители Москвы и Нижегородской области, оно проходит с 25 по 30 июня.