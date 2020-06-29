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Хуснуллин пообещал сдать трассу Европа — Западный Китай за 4 года

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Строительство международной трассы Европа — Западный Китай планируется завершить раньше срока на четыре года, ускорение работ не приведет к удорожанию проекта. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина, поступившем в РБК.

«Недавно мы облетели всю трассу этой дороги. Наибольшие сложности, вопреки ожиданиям, будут связаны с перекладкой инженерных сетей. Пока проект предусматривает около 870 пересечений с линиями сетей», — отметил Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил о планах ускорить строительство трассы Москва — Казань
Бизнес
Марат Хуснуллин

Изначально с российской стороны трасса должна была пройти по территориям республик Татарстан, Башкирия и Оренбургской области. В июле 2016 года правительственная комиссия поменяла планы и проложила маршрут через Самарско-Тольяттинскую агломерацию.

Осенью 2019 года правительство выделило отдельные этапы строительства автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань». Итоговым сроком сдачи всего отрезка трассы назвали 2027 год.

«Автодор» назвал сверхзадачей постройку трассы Москва — Казань за 4 года
Общество
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

При этом, по первоначальному соглашению стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Россия должна была достроить свой участок не позже 2020-го, отмечала Счетная палата в конце 2019 года.

Общий объем финансирования федерального проекта составил 539,6 млрд руб., 115,5 млрд руб. были заложены на строительство автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань и обхода Тольятти с новым мостовым переходом через Волгу.

В мае 2020 года Хуснуллин заявил, что лично взялся за проект и поставил задачу построить дорогу Москва — Казань за четыре года вместо восьми. Он добавил, что намерен «раскачать эту стройку».

Теги: Марат Хуснуллин, автотрасса
Материалы по теме
Хуснуллин сообщил о планах ускорить строительство трассы Москва — Казань
Бизнес
«Автодор» назвал сверхзадачей постройку трассы Москва — Казань за 4 года
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