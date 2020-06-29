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Строительство международной трассы Европа — Западный Китай планируется завершить раньше срока на четыре года, ускорение работ не приведет к удорожанию проекта. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина, поступившем в РБК.

«Недавно мы облетели всю трассу этой дороги. Наибольшие сложности, вопреки ожиданиям, будут связаны с перекладкой инженерных сетей. Пока проект предусматривает около 870 пересечений с линиями сетей», — отметил Хуснуллин.

Изначально с российской стороны трасса должна была пройти по территориям республик Татарстан, Башкирия и Оренбургской области. В июле 2016 года правительственная комиссия поменяла планы и проложила маршрут через Самарско-Тольяттинскую агломерацию.

Осенью 2019 года правительство выделило отдельные этапы строительства автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань». Итоговым сроком сдачи всего отрезка трассы назвали 2027 год.