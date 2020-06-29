На Сахалине и Курилах разрешили проводить массовые мероприятия

Вид на город Курильск (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

На Сахалине и Курильских островах разрешили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях без ограничений в численности участников и площади их размещения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«При этом организаторы должны обеспечить социальное дистанцирование и наличие средств защиты органов дыхания (маски и респираторы)», — уточняется в сообщении.

Прежде на массовые мероприятия в закрытых помещениях могли собираться не более 50 человек.

Власти также установили новые правила обязательного карантина для приезжих. Теперь они должны соблюдать обсервацию «на срок, установленный в предписании должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор». Как пояснило правительство, это позволит находиться в обсервации в среднем пять дней (при сдаче всех тестов на коронавирус).

Самоизоляция для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в области продлевается до 10 июля.

Ранее в области разрешили работу парикмахерских, ресторанов, кафе, детских садов, торговых центров.

По последним данным, в Сахалинской области выявили 742 заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно карте отмены ограничений, регион находится на третьем и завершающим этапе выхода из профилактических мер.