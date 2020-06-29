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Финансы ,  
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Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками

Герман Греф
Герман Греф (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Я уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке, точно не помню. Расплатился карточкой, и ее дискредитировали», — сказал Греф. Он добавил, что после возвращения в Москву ему начали поступать сообщения о транзакциях, с карточки стали снимать по $500 за раз.

«Мы еще не создали систем блокировки, основанных на искусственном интеллекте. У меня успели снять 2 000 долларов, пока дозвонился в банк и заблокировал карту», — сказал он.

Материал дополняется 

Теги: Герман Греф, кибермошенничество, деньги
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