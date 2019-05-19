Греф сообщил о случаях мошенничества с участием сотрудников Сбербанка

В Сбербанке, рассказал его глава, не было ни одного случая «воровства денег извне», кроме мошеннических схем, в которых участвовали сотрудники банка. В связи с этим самые большие киберриски — не внешние, а внутренние, уверен Греф

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что самыми большими рисками в кибермошенничестве он считает не внешние, а внутренние угрозы. Такой точкой зрения он поделился в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Сейчас киберриски, уверен банкир, представляют собой большую угрозу, чем ситуации, которые раньше можно было наблюдать «в классических боевиках: как какие-то магические шпионы проникают в самые защищенные банковские хранилища».

В Сбербанке, по его словам, не было ни одного случая «воровства денег извне из систем банка, кроме случаев, когда в это были вовлечены сами сотрудники» кредитной организации или же сами клиенты.

«К сожалению, самая большая проблема в киберрисках — это не внешние риски, а внутренние», — заверил Греф, отметив, что бывают также моменты, «когда мошенники снаружи и внутри договариваются». «Сейчас все меньше и меньше пространства для того, чтобы такие риски срабатывали», — заверил глава Сбербанка, уточнив, что в кредитной организации проверяют работу каждого сотрудника, в том числе его «допуск и работу во всех системах».

Однако из Сбербанка, уверен Греф, «невозможно что-либо украсть, чтобы [в кредитной организации] об этом не узнали». «Мы научились достаточно хорошо с этим работать», — подчеркнул банкир, заметив, что «примерно 96% мошеннических покушений на клиентов» в Сбербанке останавливают даже в случаях, «когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию».