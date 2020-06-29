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В России ужесточили контроль за вывозом леса за рубеж

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России вступило в силу постановление правительства, которое ужесточает контроль за экспортом древесины и лесоматериалов за рубеж. Об этом говорится в пресс-релизе кабмина.

Постановление № 721 «О случае, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется» призвано сделать более прозрачной процедуру вывоза древесины с территории Евразийского экономического союза.

Ранее экспортеры отдельных категорий товаров обладали возможностью подать временную таможенную декларацию, если было невозможно предоставить сведения об их точном объеме или таможенной стоимости. К таким товарам относились и лесоматериалы.

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Фото: РИА Новости

Как говорится в сообщении, при выявлении фактов несоответствия объема товара задекларированному экспортеры леса могли с помощью декларации скорректировать объемы вывозимой древесины и таким образом уйти от ответственности.

Постановление правительства прекращает практику подачи таких деклараций и ликвидирует правовой барьер.

По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, документ уберет «лазейки», которые создают непрозрачную систему отношений внутри лесного комплекса.

«Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов», — заявила Абрамченко.

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В конце января Следственный комитет завел новые уголовные дела в отношении преступной группы, которая занималась контрабандой леса в Китай. Деятельность злоумышленников пресекли еще в 2018 году — на протяжении двух лет они занимались незаконным товарооборотом монгольского дуба и маньчжурского ясеня через границу.

В число контрабандистов входили российские и китайские граждане. Вывозимые породы деревьев находятся под угрозой исчезновения и относились к стратегически важным ресурсам. По данным СК, стоимость контрабанды оценивалась в 458 млн руб.

Теги: лес, экспорт, законодательство
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