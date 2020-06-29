В России ужесточили контроль за вывозом леса за рубеж

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В России вступило в силу постановление правительства, которое ужесточает контроль за экспортом древесины и лесоматериалов за рубеж. Об этом говорится в пресс-релизе кабмина.

Постановление № 721 «О случае, при котором временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется» призвано сделать более прозрачной процедуру вывоза древесины с территории Евразийского экономического союза.

Ранее экспортеры отдельных категорий товаров обладали возможностью подать временную таможенную декларацию, если было невозможно предоставить сведения об их точном объеме или таможенной стоимости. К таким товарам относились и лесоматериалы.

Как говорится в сообщении, при выявлении фактов несоответствия объема товара задекларированному экспортеры леса могли с помощью декларации скорректировать объемы вывозимой древесины и таким образом уйти от ответственности.