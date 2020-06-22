Сотрудники ФСБ пришли с обысками в управление лесами Алтайского края

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Сотрудники ФСБ России проводят обыски в управлении лесами Алтайского края. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Как уточнили в ведомстве, следственные действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Об обысках также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его информации, обыски проводятся в отношении должностных лиц. В пресс-службе регионального отделения ФСБ подтвердили агентству эту информацию. Другие подробности не приводятся.

Агентство «Банкфакс» со ссылкой на источники сообщает, что в ходе следственных действий был задержан начальник управления лесами Владимир Черных. Секретарь чиновника подтвердила его отсутствие на рабочем месте и отметила, что сейчас обязанности руководителя выполняет заместитель Черных.

Отвечая на вопрос о возможном задержании Черных, секретарь рекомендовала обратиться к его заместителю Андрею Стрелковскому. Сам Стрелковский на вопросы редакции отвечать отказался, перенаправив в пресс-службу министерства. Там изданию сообщили об отсутствии официальной информации. В свою очередь, глава Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин сообщил, что пока не уполномочен комментировать тему, поскольку ему также не поступала официальная информация.