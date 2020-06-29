Пожарные спасли семерых человек из загоревшейся квартиры в Москве

Вечером 28 июня на юго-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23:34 — в девятиэтажке на улице Федора Полетаева произошел пожар в квартире на седьмом этаже. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренной службы спасли из горевшей и соседних квартир семь человек, один из которых — ребенок.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Возгорание было ликвидировано спустя 20 минут. Двух из спасенных жильцов дома осматривают медики.

В мае на юге столицы на улице Ялтинской в районе Зюзино произошел пожар на последнем этаже 22-этажного жилого дома. Площадь возгорания в одной из квартир составила 15 кв. м.