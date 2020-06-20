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Пожар произошел в ангаре на севере Москвы

Пожар произошел на территории ангара на севере Москвы. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

В 08:06 спасатели получили информацию о возгорании в здании, расположенном по адресу: улица Автомоторная, дом 5. По данным ведомства, там располагается металлический ангар, предназначенный под автосервис.

В 08:38 пожар был локализован на площади 320 кв. м, в 08:50 — ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали свыше 12 единиц техники и более 50 человек личного состава.

12 июня пожар произошел в ангаре, расположенном по адресу: Очаковское шоссе, дом 30. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Теги: пожар, ангар, ГУ МЧС по Москве
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