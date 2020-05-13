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Общество ,  
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На юге Москвы произошел пожар на 22-м этаже жилого дома

Ночью 13 мая на юге Москвы произошел пожар на последнем этаже 22-этажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Информация о возгорании поступила к дежурным в 00:11 — загорелась квартира на 22-м этаже дома № 1 по улице Ялтинской в районе Зюзино.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь распространился по площади в 15 кв. м.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара с 22-го этажа были спасены семь человек, из них один ребенок. Ребенка осматривают медики», — говорится в сообщении МЧС.

В 1:10 возгорание было локализовано, а спустя четыре минуты была объявлена его полная ликвидация.

В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
Общество
Фото: Mahmoud Khaled / EPA / ТАСС

5 мая в Объединенных Арабских Эмиратах загорелся 48-этажный небоскреб Abbco. 190-метровое здание состоит, в основном, из жилых помещений. В результате пожара огнем была охвачена вся верхняя часть башни.

Из небоскреба и близлежащих домов эвакуировали людей. Девять человек пострадали при пожаре, семерых из них госпитализировали.

Теги: пожар, Москва, МЧС
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