На юге Москвы произошел пожар на 22-м этаже жилого дома

Ночью 13 мая на юге Москвы произошел пожар на последнем этаже 22-этажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Информация о возгорании поступила к дежурным в 00:11 — загорелась квартира на 22-м этаже дома № 1 по улице Ялтинской в районе Зюзино.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь распространился по площади в 15 кв. м.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара с 22-го этажа были спасены семь человек, из них один ребенок. Ребенка осматривают медики», — говорится в сообщении МЧС.

В 1:10 возгорание было локализовано, а спустя четыре минуты была объявлена его полная ликвидация.