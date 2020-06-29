Общественный штаб рассмотрел 12 сообщений о проблемах на голосовании

Группа разбора общественного штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Коснтитуцию рассмотрела 12 сообщений о нарушениях или нештатных ситуациях на участках, говорится в сообщении на сайте штаба. Из них подтвердились не все.

На одном из участков член участковой избирательной комиссии отказался выдать бюллетени, не найдя пришедших людей в списке избирателей. В сообщении штаба отмечается, что «эти данные содержались в списке, но член комиссии просто не долистал его до конца». На другом участке отключили электричество.

«В целом же голосование 28 июня прошло без происшествий», — сообщили в общественном штабе.

Ранее в воскресенье глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК к 28 июня поступило от граждан 115 жалоб о возможном принуждении при голосовании по поправкам в Конституции.

«Что касается так называемого применения административного ресурса — теперь 115 таких обращений», — сообщила Памфилова.