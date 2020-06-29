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Поправки в Конституцию ,  
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Общественный штаб рассмотрел 12 сообщений о проблемах на голосовании

Группа разбора общественного штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Коснтитуцию рассмотрела 12 сообщений о нарушениях или нештатных ситуациях на участках, говорится в сообщении на сайте штаба. Из них подтвердились не все.

На одном из участков член участковой избирательной комиссии отказался выдать бюллетени, не найдя пришедших людей в списке избирателей. В сообщении штаба отмечается, что «эти данные содержались в списке, но член комиссии просто не долистал его до конца». На другом участке отключили электричество.

«В целом же голосование 28 июня прошло без происшествий», — сообщили в общественном штабе.

Ранее в воскресенье глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК к 28 июня поступило от граждан 115 жалоб о возможном принуждении при голосовании по поправкам в Конституции.

«Что касается так называемого применения административного ресурса — теперь 115 таких обращений», — сообщила Памфилова.

Председатель Центризбиркома сообщила, что сотрудники реагируют на обращения граждан по мере возможности. Часть из них направляется на рассмотрение руководству регионов и параллельно в прокуратуру.

В Telegram-канале ЦИК привели слова Памфиловой, что из всех 115 жалоб только две касаются непосредственного принуждения голосовать «определенным образом». Все остальные сообщения о применении административного ресурса относятся к явке на голосование.

ЦИК выявила две жалобы на принуждение «голосовать определенным образом»
Политика
Элла Памфилова

Днем ранее глава Центризбиркома заявляла о 105 таких жалобах. Памфилова отметила, что в 75 из них содержатся конкретные указания на оказывавшего давление работодателя.

35 обращений поступило из Санкт-Петербурга, 29 — из Москвы. Жалобы также приходили из Республики Марий Эл, Ставропольского края и Кировской области.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершится 1 июля. По данным на утро воскресенья проголосовало более 30,9 млн человек — 28,46% от общего числа избирателей.

Теги: ЦИК, голосование, Конституция
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