В НИИ космических исследований в Москве сработала пожарная сигнализация

Пожарные подразделения проверяют НИИ космических исследований. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Пожара не было. Сработала пожарная сигнализация, наши подразделения прибыли. Загорания, задымления не обнаружили», — заявили в МЧС.

Ранее ТАСС сообщал, что вечером 28 июня в МЧС поступила информация о хлопке в институте космических исследований РАН на улице Профсоюзной, 84/32.

Вечером 27 июня в подмосковном Подольске на территории производственно-складского ангара произошел крупный пожар. Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, огонь распространился на площади в 400 кв. м.