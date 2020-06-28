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В НИИ космических исследований в Москве сработала пожарная сигнализация

Пожарные подразделения проверяют НИИ космических исследований. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Пожара не было. Сработала пожарная сигнализация, наши подразделения прибыли. Загорания, задымления не обнаружили», — заявили в МЧС.

Ранее ТАСС сообщал, что вечером 28 июня в МЧС поступила информация о хлопке в институте космических исследований РАН на улице Профсоюзной, 84/32.

Пожар произошел в ангаре на севере Москвы
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Вечером 27 июня в подмосковном Подольске на территории производственно-складского ангара произошел крупный пожар. Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, огонь распространился на площади в 400 кв. м.

В результате возгорания обрушилась часть кровли здания. Впоследствии площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги: Москва, НИИ, сигнализация
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В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м
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