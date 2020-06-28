Зеленский в День Конституции Украины назвал неправильное число областей

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам по случаю государственного праздника — Дня Конституции заявил, что на Украине 25 областей. Текст обращения опубликован на сайте украинского лидера.

«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — 25», — сказал он.

Согласно статье 133 Конституции Украины, в состав страны входят 24 области, а также Автономная Республика Крым (полуостров стал российским, но Киев этого не признает) и города Киев и Севастополь, имеющие специальный статус.

В своем обращении президент Украины отметил, что «лучшая страна именно та, где мы родились». Он напомнил, что Украина — суверенное демократическое правовое государство, а также «невероятно красивая и восхитительная» страна, и призвал ее беречь.