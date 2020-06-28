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Зеленский в День Конституции Украины назвал неправильное число областей

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам по случаю государственного праздника — Дня Конституции заявил, что на Украине 25 областей. Текст обращения опубликован на сайте украинского лидера.

«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — 25», — сказал он.

Согласно статье 133 Конституции Украины, в состав страны входят 24 области, а также Автономная Республика Крым (полуостров стал российским, но Киев этого не признает) и города Киев и Севастополь, имеющие специальный статус.

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В своем обращении президент Украины отметил, что «лучшая страна именно та, где мы родились». Он напомнил, что Украина — суверенное демократическое правовое государство, а также «невероятно красивая и восхитительная» страна, и призвал ее беречь.

«Что для меня значит беречь Украину? Ответ прост — это значит беречь каждого украинца. Именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга», — сказал Зеленский. Глава государства также призвал «быть гражданами каждый день», а не только в праздники.

28 июня украинцы отмечают День Конституции. К этому дню в стране напечатали «простую Конституцию» для детей.

Теги: Владимир Зеленский, Конституция
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