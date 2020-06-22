Клишас объяснил невозможность возвращения Крыма после принятия поправок

Поправка в Конституцию о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине. Об этом в интервью РБК рассказал сенатор Андрей Клишас

Андрей Клишас (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Поправка в Основной закон, связанная с защитой российского суверенитета, нужна не для того, чтобы «ловить людей», призывающих вернуть Крым Украине.

Ее цель — сделать неконституционными любые законодательные инициативы, предлагающие это. Об этом в интервью РБК рассказал сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине, — уточнил он. — Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине». По словам сенатора, эта поправка нужна «не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь, что «давайте Крым отдадим».

Поправка сформулирована так: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».