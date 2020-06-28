На Украине издали «простую Конституцию» для детей

Фото: president.gov.ua / Facebook

На Украине издали Конституцию для детей. Об этом сообщил офис президента в социальной сети Facebook. Иллюстрированный Основной закон страны вышел под названием «Простая Конституция».

Запись в facebook пользователя president.gov.ua

Напечатать «Конституцию для самых молодых» год назад предлагал президент Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю Дня Конституции. Он назвал «классной» идею «сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересна».

В офисе главы государства отметили, что книга позволит с детства «в простой и привлекательной для них [детей] форме» изучать основы демократического государства и знать свои права. Судя по опубликованным фотографиям, в книге простым языком объясняются положения Основного закона Украины, текст снабжен рисунками.