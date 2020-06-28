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На Украине издали «простую Конституцию» для детей

Фото: president.gov.ua / Facebook
Фото: president.gov.ua / Facebook

На Украине издали Конституцию для детей. Об этом сообщил офис президента в социальной сети Facebook. Иллюстрированный Основной закон страны вышел под названием «Простая Конституция».

Запись в facebook пользователя president.gov.ua

Напечатать «Конституцию для самых молодых» год назад предлагал президент Владимир Зеленский в своем поздравлении по случаю Дня Конституции. Он назвал «классной» идею «сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересна».

В офисе главы государства отметили, что книга позволит с детства «в простой и привлекательной для них [детей] форме» изучать основы демократического государства и знать свои права. Судя по опубликованным фотографиям, в книге простым языком объясняются положения Основного закона Украины, текст снабжен рисунками.

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28 июня Украина отмечает День Конституции. В этот день в 1996 году Верховная рада приняла Основной закон страны. В своем обращении к украинцам, опубликованном на сайте украинского лидера, Зеленский призвал «быть гражданами каждый день, а не только 28 июня» и беречь страну. Отвечая на вопрос, что значит «беречь Украину» лично для него, он подчеркнул: «Ответ прост — это значит беречь каждого украинца». Кроме того, украинский президент призвал «научиться уважать права друг друга».

Теги: Украина, Конституция
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