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Политика ,  
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Экс-президент Словакии Киска объявил об уходе из политики

Андрей Киска
Андрей Киска (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Бывший президент Словакии, лидер входящей в парламент республики правоцентристской партии «За людей» Андрей Киска объявил об уходе из политики по состоянию здоровья. Об этом он написал в социальной сети Facebook. Он также заявил, что не будет переизбираться на пост председателя основанной им политической силы в августе.

Свое решение Киска объяснил тем, что состояние здоровья больше не позволяет ему заниматься политикой. В понедельник бывшему словацкому лидеру, страдающему от аритмии, предстоит операция на сердце. Киска сообщил, что это его вторая операция за последний год и третья за последние пять лет.

Говоря об успехах, он отметил, что возглавляемому им политическому объединению «За людей» — «самой маленькой партии», как он ее называет, — за полгода существования «удалось войти в парламент и стать частью правительства», что позволяет работать над тем, чтобы «сделать Словакию более достойной страной, где справедливость распространяется на всех в равной степени, где не господствует коррупция».

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Партии «За людей», основанной в 2019 году, принадлежит 12 из 150 кресел в парламенте Словакии. Ее представитель также возглавляет министерство юстиции. Киска возглавлял Словакию с июня 2014 года по июнь 2019 года.

В июне действующий президент Словакии Зузана Чапутова была вынуждена самоизолироваться из-за того, что один из сотрудников ее канцелярии контактировал с зараженным коронавирусом человеком.

Теги: Андрей Киска, Словакия
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