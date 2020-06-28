Мать Маска опубликовала его фотографию в детстве в честь дня рождения

Основателю SpaceX миллиардеру Илону Маску 28 июня исполнилось 49 лет. Его мама, Мэй Маск, опубликовала в Instagram фотографию, где ему четыре года.

https://www.instagram.com/p/CB-DcjSphL9/

«С днем рождения, Илон! Твоя улыбка всегда была [для меня] всем.

Спасибо за удивительный вклад в развитие этой планеты», — подписала фотографию Мэй Маск.

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории в ЮАР. Он является сооснователем компании PayPal, основателем, совладельцем, генеральным директором и главным инженером SpaceX, а также генеральным директором Tesla.