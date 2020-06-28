Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго

Фото: Andrew Milligan / PA / ТАСС

В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).

Неизвестный напал с ножом на мужчину на улице Аргайл. Нападение произошло около 12:10 (14:10 мск). Прибывшие на место полицейские оцепили район между отелем Premier Inn и пабом Traders.

В полиции считают, что атака была целенаправленной. Сейчас угрозы для людей нет.

26 июня шесть человек, в том числе полицейский, получили ножевые ранения при нападении в отеле Park Inn в Глазго. Нападавший был застрелен. Им оказался 28-летний уроженец Судана Бадреддин Абдалла Адам, сообщала Би-би-си.