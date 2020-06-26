Полиция в Глазго застрелила напавшего на людей с ножом

По данным британских СМИ, нападавший мог зарезать троих человек. Полиция заявила о шести раненых

Фото: Tolga Akmen / Global Look Press

В британском Глазго неизвестный напал с ножом на людей, передает Би-би-си. Полицейские в британском Глазго застрелили подозреваемого, один из полицейских получил ранение и госпитализирован. Помощник главного констебля Стив Джонсон сообщил, что один из полицейских получил ранение и был госпитализирован.

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«Подозреваемый мужчина был застрелен офицером полиции. Заверяю публику, что в связи с инцидентом более никто не разыскивается», — сказал Джонсон, отметив, что сейчас риска для людей нет, но полиция просит их избегать район улицы Уэст-Джордж, где произошло ЧП.

Позднее Джонсон заявил, что всего госпитализированы с ранениями шесть человек, в том числе один полицейский, состояние которого оценивается как очень тяжелое, но стабильное.

По данным Би-би-си, до того как нападавший был застрелен полицией, он мог убить трех человек. Как сообщает Daily Mail, убийство произошло на лестнице в отеле Глазго, использующемся для временного размещения беженцев, попросивших власти Британии о предоставлении им убежища. Очевидцы сообщили телеканалу Sky News о том, что видели окровавленных людей, как минимум трое раненых были отправлены в больницы.