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В Северной Осетии задержали подозреваемого в обстреле автомобиля

Полиция в Северной Осетии задержала мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля, в результате которого один человек погиб, и трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Как сообщили в МВД республики, вечером 26 июня в селе Майское Пригородного района произошел конфликт на бытовой почве между группой граждан. В ходе конфликта началась стрельба.

«Один из участников конфликта в настоящее время задержан. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в Северной Осетии неизвестные обстреляли автомобиль рядом с рестораном и скрылись с места происшествия. По словам источника, один человек скончался от ранений, еще двое пострадали.

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«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии также сообщали о двоих раненых и одном убитом в результате стрельбы по автомобилю в районе границы Ингушетии и Северной Осетии.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство в Приозерском районе Ленинградской области. По данным следствия, в ходе внезапной ссоры мужчина выстрелил с берега по лодке, в которой находились люди. В результате была ранена женщина 1988 года рождения.

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Теги: Северная Осетия, стрельба, задержание
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