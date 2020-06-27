В Северной Осетии задержали подозреваемого в обстреле автомобиля

Полиция в Северной Осетии задержала мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля, в результате которого один человек погиб, и трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Как сообщили в МВД республики, вечером 26 июня в селе Майское Пригородного района произошел конфликт на бытовой почве между группой граждан. В ходе конфликта началась стрельба.

«Один из участников конфликта в настоящее время задержан. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в Северной Осетии неизвестные обстреляли автомобиль рядом с рестораном и скрылись с места происшествия. По словам источника, один человек скончался от ранений, еще двое пострадали.