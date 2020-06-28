Железнодорожные и водные перевозки вошли в список пострадавших отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки добавлены в перечень отраслей, признанных пострадавшими от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В сообщении правительства говорится, что спрос на такие перевозки значительно сократился. Так, в первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток упал на 77% к аналогичному периоду прошлого года.
«Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ)», — отмечается в сообщении.
В начале июня включить железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт в пострадавшие отрасли попросил президент Владимир Путин.