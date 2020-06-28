Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Гончаренко возобновил работу на посту тренера ЦСКА Спорт, 12:43 ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию Общество, 12:43 Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов» Спорт, 12:31 Как активному предпринимателю получить грант на свой бизнес РБК и Промсвязьбанк, 12:18 Что приносит доход криптоинвесторам. Каким альткоинам уступил биткоин Крипто, 12:06 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 12:01 Будущее полиции, тик-токеры против Трампа: дайджест трендов общества № 5 Социальная экономика, 12:00  Лиза Боделл — РБК Pro: «Уничтожайте «зомби-совещания» везде, где найдете» Pro, 12:00 Железнодорожные и водные перевозки вошли в список пострадавших отраслей Общество, 11:58 Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля» Общество, 11:40 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 11:39 Акции «Полюса» за год выросли почти вдвое. Что будет с бумагами дальше Quote, 11:35 Следователи начали проверку из-за сброса отходов у фабрики «Норникеля» Общество, 11:23 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 10:59
Антикризисные меры ,  
0 

Железнодорожные и водные перевозки вошли в список пострадавших отраслей

РЖД RU000A0JXN05 ₽1 095,72 0% Купить
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки добавлены в перечень отраслей, признанных пострадавшими от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении правительства говорится, что спрос на такие перевозки значительно сократился. Так, в первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток упал на 77% к аналогичному периоду прошлого года.

Путин пообещал обсудить включение ювелирного дела в пострадавшие отрасли
Общество
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Предприятия из списка пострадавших отраслей могут получить отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и платежей по аренде, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели.

«Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ)», — отмечается в сообщении.

В начале июня включить железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт в пострадавшие отрасли попросил президент Владимир Путин. 

Теги: Михаил Мишустин, РЖД, коронавирус
Материалы по теме
Путин поручил включить в пострадавшие отрасли железнодорожный транспорт
Общество
Путин пообещал обсудить включение ювелирного дела в пострадавшие отрасли
Общество
Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter