Железнодорожные и водные перевозки вошли в список пострадавших отраслей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки добавлены в перечень отраслей, признанных пострадавшими от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В сообщении правительства говорится, что спрос на такие перевозки значительно сократился. Так, в первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток упал на 77% к аналогичному периоду прошлого года.

Предприятия из списка пострадавших отраслей могут получить отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и платежей по аренде, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели.

«Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ)», — отмечается в сообщении.

В начале июня включить железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт в пострадавшие отрасли попросил президент Владимир Путин.