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Жителей Подмосковья предупредили о грозе и ветре

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Московской области 27 июня ожидается гроза с порывистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«В ближайший час и до 22 часов 27 июня местами по Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — говорится в сообщении.

В экстренной службе посоветовали жителям Подмосковья во время грозы не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, держаться подальше от электропроводки, антенн и не пользоваться электроприборами.

При ливнях автолюбителям стоит воздержаться от поездок, не спускаться в подземные переходы, а при подтоплениях лучше всего покинуть здание.

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее 26 июня в Гидрометцентре сообщили, что с начала новой недели в Центральной России и некоторых других регионах наступит похолодание. В ночь на понедельник ожидается снижение температуры до плюс 10–12 градусов, а днем — до плюс 19–22 градусов.

Со вторника в европейской части страны начнутся дожди и похолодает еще сильнее. Понижение температуры воздуха будет наблюдаться на Урале, в Поволжье, на северо-западе России и на юге Западной Сибири.

Теги: погода, Московская область, гроза
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