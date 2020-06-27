Жителей Подмосковья предупредили о грозе и ветре
В Московской области 27 июня ожидается гроза с порывистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«В ближайший час и до 22 часов 27 июня местами по Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — говорится в сообщении.
В экстренной службе посоветовали жителям Подмосковья во время грозы не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, держаться подальше от электропроводки, антенн и не пользоваться электроприборами.
При ливнях автолюбителям стоит воздержаться от поездок, не спускаться в подземные переходы, а при подтоплениях лучше всего покинуть здание.