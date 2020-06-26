В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Температура понизится в центральной России с понедельника. «Уже ночью будет 10-12 градусов, днем будет 19-22. По сравнению с 30-32-градусной жарой это заметное понижение», — сказал Вильфанд.

По его словам, во вторник в регионы европейской части страны придут дожди, и температура снизится еще сильнее.

Похолодание коснется также Поволжья, Урала, Северо-Западного федерального округа и южной части Западной Сибири.