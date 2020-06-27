Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
Экс-руководитель Республиканской клинической больницы им. Куватова (РКБ) в Башкортостане Эльза Сыртланова получила государственную награду. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте региона.
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
В середине мая Сыртланова уволилась после проверки больницы Следственным комитетом. Проверку начали после обращения персонала в СМИ и правоохранительные органы
Медики заявляли, что руководители медучреждения не приняли необходимых мер для предупреждения распространения коронавируса среди сотрудников клиники и ее пациентов.
В начале апреля больницу закрыли на карантин, когда у пяти сотрудников и двух пациентов диагностировали внебольничную пневмонию.