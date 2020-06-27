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Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту

Эльза Сыртланова
Эльза Сыртланова (Фото: РКБ им. Г.Г. Куватова)

Экс-руководитель Республиканской клинической больницы им. Куватова (РКБ) в Башкортостане Эльза Сыртланова получила государственную награду. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте региона.

«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.

В середине мая Сыртланова уволилась после проверки больницы Следственным комитетом. Проверку начали после обращения персонала в СМИ и правоохранительные органы

Медики заявляли, что руководители медучреждения не приняли необходимых мер для предупреждения распространения коронавируса среди сотрудников клиники и ее пациентов.

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В начале апреля больницу закрыли на карантин, когда у пяти сотрудников и двух пациентов диагностировали внебольничную пневмонию.

По данным оперштаба на 27 июня, в республике выявлено 5220 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2843 человека выздоровели, 49 — умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Теги: Уфа, врач, грамота
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