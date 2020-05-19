Главврач больницы в Башкирии уволилась после проверки СК

Эльза Сыртланова (Фото: РКБ им. Г.Г. Куватова)

В Уфе уволилась главный врач республиканской клинической больницы им. Куватова Эльза Сыртланова, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Башкирии.

«Эльза Сыртланова с сегодняшнего дня покинула свой пост по собственному желанию. По предварительной информации, она переходит в поликлинику № 38 Уфы на должность главврача», — заявили в республиканском минздраве. Там уточнили, что должность главного врача РКБ займет Шамиль Булатов, который ранее был главврачом больницы Башкирского государственного медицинского университета.

Ранее, в апреле, управление Следственного комитета Башкирии начало проверку в отношении руководства республиканской больницы после обращения персонала в СМИ и правоохранительные органы. Медики заявляли, что руководители лечебного учреждения не предприняли необходимых мер для предупреждения распространения коронавируса среди сотрудников клиники и ее пациентов.

6 апреля больницу им. Куватова закрыли на карантин, тогда у пяти сотрудников и двух пациентов диагностировали внебольничную пневмонию. Министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщал, что в больнице у 170 пациентов и врачей заподозрили COVID-19.