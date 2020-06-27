На проезжей части Хорошевского шоссе в Москве провалился грунт

Фото: gucodd / Twitter

В столице провалился грунт на проезжей части Хорошевского шоссе в районе д. 39 стр. 1. Об этом Центр организации дорожного движения сообщил в Twitter.

Перекрыты две полосы в сторону центра и одна полоса в сторону области. На место выехали оперативные службы, экипаж дорожного патруля регулирует движение. ЦОДД попросил водителей составлять маршрут с учетом ограничений на шоссе. В сторону центра остаются открыты две полосы дороги.

В конце мая грунт провалился на Мытной улице Москвы в районе дома №3. Площадь проседания грунта, по словам представителя экстренных служб, составила около 4 кв. м, глубина — 0,5 м, власти столицы заявили, что площадь проседания меньше и составила не более 40 см. В пресс-службе столичного УГИБДД РБК сообщили об отсутствии пострадавших в результате инцидента.