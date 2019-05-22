В центре Москвы на проезжей части провалился грунт

На Мытной улице в Москве образовался провал грунта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. ЧП произошло в районе дома №3. По его словам, площадь проседания грунта составила около 4 кв. м, глубина — 0,5 м.
Власти столицы заявили, что размер образовавшейся ямы меньше. «Утром на улице Мытная образовалось проседание грунта площадью не более 40 см. Оперативно выставлены ограждения, причины устанавливаются. На месте работают дорожные службы и Мосводоканал. В кратчайшие сроки дорожное полотно будет восстановлено», — рассказали РБК в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.
В пресс-службе столичного УГИБДД сообщили РБК об отсутствии пострадавших. «Улица Мытная, провал грунта 20–30 см. Пострадавших нет», — сообщили в управлении.
«Помощь МЧС не требуется», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.