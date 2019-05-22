В центре Москвы на проезжей части провалился грунт

На Мытной улице в Москве образовался провал грунта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. ЧП произошло в районе дома №3. По его словам, площадь проседания грунта составила около 4 кв. м, глубина — 0,5 м.

Фото: пресс-служба префектуры ЦАО

Власти столицы заявили, что размер образовавшейся ямы меньше. «Утром на улице Мытная образовалось проседание грунта площадью не более 40 см. Оперативно выставлены ограждения, причины устанавливаются. На месте работают дорожные службы и Мосводоканал. В кратчайшие сроки дорожное полотно будет восстановлено», — рассказали РБК в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

В пресс-службе столичного УГИБДД сообщили РБК об отсутствии пострадавших. «Улица Мытная, провал грунта 20–30 см. Пострадавших нет», — сообщили в управлении.

«Помощь МЧС не требуется», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.