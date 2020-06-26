Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной

Россия опережает Украину в вопросах эффективности налогообложения, дерегуляции экономики и взаимодействия с бизнесом. Об этом заявил глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время видеоконференции, опубликованной на его YouTube-канале.

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины», — сказал Саакашвили. Он пояснил, что российские власти помогают бизнесу налоговыми послаблениями, но от украинских чиновников подобной риторики не слышно.

«И по налоговой системе, и по этой системе они опередили. Давайте будем говорить, как есть», — констатировал бывший президент Грузии. «Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии», — резюмировал Саакашвили.

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