Саакашвили заявил об угрозе распада Украины без быстрых реформ

Михаил Саакашвили (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина может распасться, если руководство страны не проведет быстрые реформы. Об этом политик сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», — заявил Саакашвили.

По его словам, на Украине значительно усилились центробежные силы. Это происходит «и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь», отметил он.

Саакашвили добавил, что комитет реформ будет делать «конкретные вещи» и в ближайшее время предложит таможенную реформу. Кроме того, комитет предложит менять инвестиционный климат страны и начать налоговую реформу, сказал Саакашвили.