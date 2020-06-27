Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные штаба по наблюдению за голосованием.

Всего на дистанционное голосование зарегистрировали 1 190 726 человек, оно стартовало 25 июня и завершится 30 июня. Остальные регионы не могут участвовать в электронном голосовании.

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