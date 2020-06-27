Пандемия коронавируса , 27 июн, 09:56
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В Москве от коронавируса вылечились еще 1852 заболевших
В столице за прошедшие сутки выздоровели 1852 зараженных коронавирусом, об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 146043», — сообщила вице-мэр.
По последним данным, с начала эпидемии в столице выявили 218 604 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 3 694 человека.
Всего в России зарегистрировали 620,7 тыс. заразившихся коронавирусом. Накануне суточный прирост заболевших (6,8 тыс. за день) стал минимальным с 29 апреля. Вылечились 384 152 пациента.