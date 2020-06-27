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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 1852 заболевших

В столице за прошедшие сутки выздоровели 1852 зараженных коронавирусом, об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 146043», — сообщила вице-мэр.

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По последним данным, с начала эпидемии в столице выявили 218 604 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 3 694 человека.

Всего в России зарегистрировали 620,7 тыс. заразившихся коронавирусом. Накануне суточный прирост заболевших (6,8 тыс. за день) стал минимальным с 29 апреля. Вылечились 384 152 пациента.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва
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