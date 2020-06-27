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Общество ,  
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Синоптики предупредили о жаре с грозами в Москве

Днем 27 июня воздух в Москве прогреется до 30-32 градусов. Местами возможны дожди и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики ожидают, что скорость ветра составит 5-10 м/c, в некоторых районах она может усилиться до 17 м/c. Ночью температура в городе опустится до 18-20 градусов тепла.

Погода в Москве побила очередной температурный рекорд
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

17 июня в столице зафиксировали температурный рекорд, этот день стал самым жарким с 1879 года. Температура в Москве поднялась до 31,4 градуса тепла. 

Теги: Москва, гроза, жара
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