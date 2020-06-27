Меркель заявила о стремлении к сотрудничеству с Россией

Германия должна налаживать конструктивный диалог с Россией, в том числе из-за того влияния, которым Москва обладает в Сирии и Ливии. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в интервью нескольким европейским газетам, передает The Guardian.

«Есть хорошие причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, государствах, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству», — заявила Меркель.

Так канцлер ответила на вопрос о том, как Германия относится к исходящей от России угрозы в Восточной Европе. При этом Меркель также заявила, что «гибридная война и методы дестабилизации являются моделью поведения России».

Ранее главы государств, входящих в Евросоюз, договорились продлить экономические санкции против России на полгода. По словам главы Евросовета Чарльза Мишеля, ограничения будут действовать до конца января 2021 года. Об этом он заявил после онлайн-саммита, на котором лидеры Франции и Германии сообщили остальным главам ЕС, что в отношении минских договоренностей не был достигнут достаточный прогресс.