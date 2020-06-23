Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,09) Quote, 22 июн, 13:48
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 77,83 (-0,18) Quote, 22 июн, 13:48
В Аргентине машина врезалась в здание посольства Китая Общество, 07:33 Как активному предпринимателю получить грант на свой бизнес РБК и Промсвязьбанк, 07:31 Глава Росстата — РБК: «Манипулировать статистикой практически невозможно» Экономика, 07:00 Глава Росстата рассказал о сложностях с данными о смертности от COVID-19 Экономика, 07:00 Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России Общество, 06:58 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 06:50 Ученый спрогнозировал темпы снижения смертности от коронавируса в России Общество, 06:36 Трамп обвинил Обаму в госизмене Политика, 06:18 У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья Общество, 06:00 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 05:59 СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами Общество, 05:48 Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем Экономика, 05:39 Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны Политика, 05:09 США объявили четыре китайских СМИ иностранными представительствами Политика, 04:35
Общество ,  
0 

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, температура в этой части страны повысится до плюс 31 градуса, что будет на 4–5 градусов выше нормы.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — плюс 25–30 градусов. И так до конца недели», — отметил Вильфанд.

В Москве, по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха 23 июня составит плюс 17–19 градусов, в следующие два дня она будет на уровне плюс 23–25 градусов. В пятницу, 26 июня, когда в столицу придет аномальная жара, воздух в городе прогреется до плюс 25–30 градусов, а на выходных — до плюс 26–31 градуса.

Синоптики сообщили о погоде в России в июле
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в июле и августе сильных температурных перепадов не будет. Погода в столице в эти месяцы «по долгосрочным прогнозам тревог не вызывает: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам», отметил он.

Теги: погода, жара
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter