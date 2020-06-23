Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, температура в этой части страны повысится до плюс 31 градуса, что будет на 4–5 градусов выше нормы.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — плюс 25–30 градусов. И так до конца недели», — отметил Вильфанд.

В Москве, по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха 23 июня составит плюс 17–19 градусов, в следующие два дня она будет на уровне плюс 23–25 градусов. В пятницу, 26 июня, когда в столицу придет аномальная жара, воздух в городе прогреется до плюс 25–30 градусов, а на выходных — до плюс 26–31 градуса.