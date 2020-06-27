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Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники английского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix. Они обвинили компанию в нарушении авторских прав при создании фильма о младшей сестре Шерлока Холмса. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о фильме «Энола Холмс» — экранизации серии книг писателя-фантаста Нэнси Спрингер о младшей сестре детектива. Главную роль в картине должна сыграть Милли Бобби Браун.

В 2014 году наследники Конан Дойла перестали получать авторские отчисления за произведения о Шерлоке Холмсе, написанные до 1923 года, так как суд признал их общественным достоянием.

Сейчас наследники писателя утверждают, что Netflix позаимствовал элементы из 10 произведений писателя, написанных в период между 1923 и 1927 годы. Права на них по-прежнему принадлежат семье Конан Дойла.

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Фото: royalmint.com

Согласно иску, авторские права нарушаются вследствие «несогласованного использования оригинальной авторской манеры Конан Дойла и историй о Шерлоке Холмсе». Также семья писателя считает, что в «Эноле Холмс» показаны «отношение к людям и эмпатия», свойственные детективу только в произведениях, созданных после 1923 года.

Иск направлен против Netflix, кинокомпании Legendary Pictures, издательства Penguin Random House, сценаристов Нэнси Спрингер и Джека Торна, а также режиссера Гарри Брэдбира.

Как сообщают издание Deadline и телеканал CNN, иск подан в федеральный окружной суд в штате Нью-Мексико.

В мае дочь советского и российского писателя Даниила Гранина Марина Чернышева-Гранина сообщила, что рассмотрит возможность подачи судебного иска к режиссеру фильма «Блокадный дневник» Андрею Зайцеву за нарушение авторских прав. Перед этим нужно проверить достоверность информации о нарушении, отметила она. При этом Зайцев утверждает, что ранее Гранина дала разрешение на использование фрагментов из произведения ее отца «Мой лейтенант».

Теги: Шерлок Холмс, суд, Netflix
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