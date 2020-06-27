Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники английского писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix. Они обвинили компанию в нарушении авторских прав при создании фильма о младшей сестре Шерлока Холмса. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о фильме «Энола Холмс» — экранизации серии книг писателя-фантаста Нэнси Спрингер о младшей сестре детектива. Главную роль в картине должна сыграть Милли Бобби Браун.

В 2014 году наследники Конан Дойла перестали получать авторские отчисления за произведения о Шерлоке Холмсе, написанные до 1923 года, так как суд признал их общественным достоянием.

Сейчас наследники писателя утверждают, что Netflix позаимствовал элементы из 10 произведений писателя, написанных в период между 1923 и 1927 годы. Права на них по-прежнему принадлежат семье Конан Дойла.