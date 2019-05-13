Британский монетный двор впервые отчеканил монету с Шерлоком Холмсом

Фото: royalmint.com

Британский Королевский монетный двор впервые выпустил серию 50-пенсовых монет в честь Шерлока Холмса. Об этом сообщается в Twitter монетного двора.

«Чествуем настоящего гиганта детективного жанра монетой в 50 пенсов с Шерлоком Холмсом», — говорится в твите.

Выпуск монет приурочен к 160-летию со дня рождения Артура Конана Дойла. На реверсе монет изображен профиль сыщика и отчеканены названия произведений с его участием: «Собака Баскервилей», «Знак четырех», «Этюд в багровых тонах» и др. На аверсе монет отчеканен профиль королевы Елизаветы II.

Стоимость монет колеблется в зависимости от их материала и веса: монета из медно-никелевого сплава весом восемь граммов стоит 10 фунтов стерлингов, восьмиграммовая из серебра 925-й пробы — 55 фунтов, 16-граммовая из серебра 925-й пробы — 95 фунтов, монета из золота в 22 карата обойдется покупателю в 795 фунтов.

Медно-никелевая монета чеканится неограниченным тиражом, серебряные монеты — тиражом 7,5 тыс. и 3,5 тыс. соответственно, золотая монета — тиражом 600 экземпляров. Приобрести в одни руки можно не более десяти медно-никелевых монет, не более трех серебряных и не более одной золотой монеты. На сайте монетного двора подчеркивается, что знаменитый сыщик появился на монетах впервые.