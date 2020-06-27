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Поправки в Конституцию ,  
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Филологи прокомментировали ошибку в бюллетенях для голосования

В формулировке в бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции есть стилистическая неточность, сообщил РБК заведующий отделом Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Анатолий Баранов.

«Мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка «в Конституцию» предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции», — сказал Баранов.

По его словам, в этом случае правильнее было бы написать «в Конституции». При этом эксперт уточнил, что высказывает свое личное мнение, а не озвучивает позицию Института русского языка РАН.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как сообщил РБК доцент РГГУ Александр Пиперски, формулировка «изменения в Конституцию» и «поправки в закон» — естественное сокращение от «внесение изменений в Конституцию» и «внести поправки в закон». Это, по его словам, профессиональный жаргон тех, кто имеет дело с законотворческим процессом.

Пиперски отметил, что сам бы он написал «внесение изменений в Конституцию». «Но, видимо, те, кто составлял вопрос для бюллетеня, даже не заметили, что привычная им краткая формулировка отличается от принятого в русском литературном языке», — заключил он.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

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Ранее о найденной грамматической ошибке в бюллетенях в эфире «Эха Москвы» рассказала ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская.

В бюллетенях используется формулировка «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» По словам Северской, такая конструкция нарушает языковую норму, так как в ней использован неверный падеж. Она отметила, что нужно было бы написать: «Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?».

Теги: Конституция, поправки
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