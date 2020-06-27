Филологи прокомментировали ошибку в бюллетенях для голосования

В формулировке в бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции есть стилистическая неточность, сообщил РБК заведующий отделом Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Анатолий Баранов.

«Мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка «в Конституцию» предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции», — сказал Баранов.

По его словам, в этом случае правильнее было бы написать «в Конституции». При этом эксперт уточнил, что высказывает свое личное мнение, а не озвучивает позицию Института русского языка РАН.

Как сообщил РБК доцент РГГУ Александр Пиперски, формулировка «изменения в Конституцию» и «поправки в закон» — естественное сокращение от «внесение изменений в Конституцию» и «внести поправки в закон». Это, по его словам, профессиональный жаргон тех, кто имеет дело с законотворческим процессом.