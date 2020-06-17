Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб. Финансы, 12:54 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 12:51 Кардашьян, Дрейк и еще 5 звезд, которые пошли на выпускной с фанатами Стиль, 12:51 Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей Общество, 12:46 Калининградский губернатор анонсировал отмену обсервации для туристов Общество, 12:41 Талантливое поколение Z: четыре глубинных интервью Совместный проект, 12:34 Полиция проверила «захваченный» схиигуменом Сергием монастырь на Урале Общество, 12:32 В квартиру Ефремова приехали сотрудники ФСИН Общество, 12:27 Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года Экономика, 12:19 The Athletic назвал $100 млн контракт Ковальчука худшим в НХЛ за 10 лет Спорт, 12:10 В Горбачев-фонде назвали ложью заявление о готовности СССР отдать Карелию Политика, 12:08 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 12:04 Гонка на выживание: автоматизация кредитов для малого бизнеса Pro, 12:01 Сложность майнинга биткоина показала рекордный рост за последние 2,5 года Крипто, 12:00
Общество ,  
0 

Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей

Ту-95МС
Ту-95МС (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана, сообщили РБК в Минобороны.

Самолеты вылетели с аэродромов Чукотки и Амурской области. Полет продолжался около 11 часов.

На отдельных участках российские Ту-95МС сопровождали американские истребители F-22.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в военном ведомстве.

Минобороны раскрыло состав авиагруппы на параде Победы в Москве
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Минобороны добавили, что дальняя авиация ВКС регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

10 июня российские бомбардировщики также совершили полет в северной части Тихого океана. Как сообщили в российском Минобороны, для сопровождения российских ракетоносцев тогда также вылетели истребители F-22 ВВС США.Тогда в ведомстве отметили, что американские самолеты в мае пять раз приближались к границам России.

Теги: Ту-95МС, F-22
Материалы по теме
Российские истребители сопроводили бельгийский истребитель над Балтикой
Общество
Появилось видео сближения МиГ-31 с истребителем F-16
Политика
Норвежские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-22
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter