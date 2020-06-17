Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей

Ту-95МС (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана, сообщили РБК в Минобороны.

Самолеты вылетели с аэродромов Чукотки и Амурской области. Полет продолжался около 11 часов.

На отдельных участках российские Ту-95МС сопровождали американские истребители F-22.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в военном ведомстве.