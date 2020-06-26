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Пандемия коронавируса ,  
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Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Во время карантина въезд и выезд из села запрещены, все публичные массовые мероприятия отменены, закрыты торговые объекты и религиозные организации.

Жители села старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать самоизоляцию, остальные должны соблюдать меры профилактики распространения коронавируса. Организации торговли должны выполнять обязательные мероприятия, «направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции.

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Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Всего в Дергачевском районе зарегистрировали 76 случаев коронавируса, из них 18 — в Верхазовке. Предварительно, вспышку в селе спровоцировал переносчик вируса, который присутствовал на похоронах местного жителя.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Саратовской области выявили 6003 заболевших. Из них 42 человека умерли.

В начале мае в области зафиксировали всплеск заболеваемости в Черкасском психоневрологическом интерната в городе Вольске. Руководство учреждения не организовало своевременную проверку персонала на коронавирус, было заведено уголовное дело по статье «Халатность».

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Саратовская область
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