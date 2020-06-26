Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Во время карантина въезд и выезд из села запрещены, все публичные массовые мероприятия отменены, закрыты торговые объекты и религиозные организации.

Жители села старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать самоизоляцию, остальные должны соблюдать меры профилактики распространения коронавируса. Организации торговли должны выполнять обязательные мероприятия, «направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции.

Всего в Дергачевском районе зарегистрировали 76 случаев коронавируса, из них 18 — в Верхазовке. Предварительно, вспышку в селе спровоцировал переносчик вируса, который присутствовал на похоронах местного жителя.