В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната в городе Вольске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, признаки респираторного заболевания выявили у четверых постояльцев и одного сотрудника интерната. Однако вопреки и предписанию главного санитарного врача России руководство учреждения не организовало своевременное тестирование персонала на коронавирус. Дело завели по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность).
В учреждении ввели режим карантина. Сотрудники интерната и его постояльцы сдали тест на наличие коронавируса.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 мая, в Саратовской области за сутки вирусом заболели еще 49 человек. Всего в регионе подтверждено 487 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 52 человека. Еще два человека умерли.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом