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В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната в городе Вольске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, признаки респираторного заболевания выявили у четверых постояльцев и одного сотрудника интерната. Однако вопреки и предписанию главного санитарного врача России руководство учреждения не организовало своевременное тестирование персонала на коронавирус. Дело завели по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность).

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В учреждении ввели режим карантина. Сотрудники интерната и его постояльцы сдали тест на наличие коронавируса.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 1 мая, в Саратовской области за сутки вирусом заболели еще 49 человек. Всего в регионе подтверждено 487 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 52 человека. Еще два человека умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Саратовская область, интернат, коронавирус, уголовное дело
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