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Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

Обломки рейса MH17
Обломки рейса MH17 (Фото: Peter Dejong / AP)

Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, не достаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно. Об этом заявил на слушаниях в Гааге голландский прокурор Вард Фердинандуссе, передает ТАСС.

«Дополнительные расследования, у которых нет шанса на успех, должны быть отклонены», — сообщил он.

Прокурор указал, что против версии с истребителем есть множество доказательств, в том числе, обнаруженные повреждения на обломках самолета, данные с радаров, записи речевого самописца, показания свидетелей.

Фердинандуссе также отметил, что для расследования альтернативного варианта событий защита должна сначала опровергнуть основную версию.

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Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Ранее защита одного из обвиняемых, Олега Пулатова, предложила дополнительно изучить две версии. Согласно одной, Boeing сбил истребитель, по другой украинская армия выстрелила по нему ракетой комплекса «Бук».

Как пишет австралийское издание The Canberra Times, Фердинандуссе заявил, что даже сами адвокаты не особенно верят в эти альтернативные сценарии или в свидетельские показания, которые они хотят получить.

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Сабине тен Дуссхате и Будевейн ван Эйк (справа)

Boing «Малайзийских авиалиний»  был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, в результате погибли все 298 человек, граждане 10 стран, бывшие на борту. Украина и страны Запада настаивают, что лайнер был сбит из российского комплекса «Бук» принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске, Москва это отрицает. Совместная следственная группа (ССГ) заявила, что в инциденте виновны четыре человека, трое россиян, бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Материал дополняется

Теги: MH17, Нидерланды
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