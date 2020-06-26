Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

Обломки рейса MH17 (Фото: Peter Dejong / AP)

Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, не достаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно. Об этом заявил на слушаниях в Гааге голландский прокурор Вард Фердинандуссе, передает ТАСС.

«Дополнительные расследования, у которых нет шанса на успех, должны быть отклонены», — сообщил он.

Прокурор указал, что против версии с истребителем есть множество доказательств, в том числе, обнаруженные повреждения на обломках самолета, данные с радаров, записи речевого самописца, показания свидетелей.

Фердинандуссе также отметил, что для расследования альтернативного варианта событий защита должна сначала опровергнуть основную версию.